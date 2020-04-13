Шнайдер: при возобновлении сезона НХЛ у игроков из Европы могут возникнуть трудности

Специальный помощник исполнительного директора ассоциации хоккеистов НХЛ Мэтью Шнайдер поделился мыслями относительно возможного возобновления сезона.



«Есть немало оптимизма в том, что НХЛ снова собирается играть, будь то полностью, частично или в каком-то другом варианте. Самая большая проблема для игроков состоит в том, что они лишены возможности выходить на лёд. Кроме того, я не исключаю, что будут ограничения для хоккеистов из Европы, потому что есть трудности с перелётами. Ребята могут тренироваться дома, но нехватка ледовой практики может быть просто критична. Мы планируем собрать рабочую группу из представителей профсоюза и лиги, чтобы придумать несколько сценариев, которые были бы одобрены обеими сторонами. Когда всё начнёт меняться к лучшему, то мы будем готовы сразу принять решение и не терять времени», — сказал Шнайдер в программе The Hot Stove в эфире NHL Network Radio.