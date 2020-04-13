Дмитриченко: хоккеисты КХЛ заказывают оборудование домой, присылают видео занятий

Тренер по силовой и кондиционной подготовке Леонид Дмитриченко рассказал, как хоккеисты тренируются во время самоизоляции.



«Профессионалы очень точно чувствуют свой организм, они понимают, что достаточно отдохнули после сезона. Чем дольше длится карантин, тем больше ребят обращается за помощью — им нужен план тренировок в условиях самоизоляции. Если многим раньше казалось, что времени на отдых не хватает, то сейчас хоккеисты стали понимать, что все восстановительные процессы завершены. Игроки уже хотят приводить себя в форму, начать двигаться.



Конечно, условия для тренировок у всех разные. Кто-то живет в загородных домах, у них больше возможностей, чтобы тренировочный процесс был максимально приближен к идеальному. А вот в квартире не так много места для профессиональной работы. Многие игроки КХЛ уже стали заказывать спортивное оборудование домой и тут им тоже нужен совет. Мы смотрим на условия пребывания игрока и от этого выбираем оборудование. Игроки присылают видео со своей работой для анализа и исправления ошибок. Но по видео не просто понять их реальное физическое состояние. Но надо отметить, что многие чувствуют себя очень хорошо и им кажется, что они ничего не растеряли. Но это ошибка их сознания. Голова «помнит», а мышцы уже не готовы к интенсивной работе. При возобновлении тренировочного процесса они будут неприятно удивлены.



Не могу сказать, что молодые игроки много потеряют. Они скорее много недополучат. Ситуация такая — во время сезона развивать какие-либо качества невозможно. В основном в сезоне идет поддерживающая работа, в меньшей степени тонизирующая или восстановительная. Поэтому молодым игрокам после сезона я всегда рекомендую отдохнуть всего две недели. Нельзя терять время, надо приступать к развивающим тренировкам. Работать надо на силу, на скорость и выносливость. Это единственное время, когда профессиональный хоккеист может сделать шаг вперёд и выйти на новый уровень. Сейчас время идёт, ребята полноценно не тренируются и в данном случае они подойдут к следующему сезону в таком состоянии, в каком были в прошлом.



Общей программы для всех не существует. Все находятся в разных условиях и в разном состоянии. Например, кардиотренировка — если человек живёт за городом, то он может выйти побегать или проехать на велосипеде. А тем, кто в многоквартирных домах живёт, остается только ходьба или бег по лестнице в подъезде. Что касается силы, то сила — это работа со свободными весами, с инвентарем. Не у всех он есть, поэтому многие и начали его покупать. Жаль, что даже заказать тренажёр в нынешних условиях не просто. На инвентарь сейчас в интернет-магазинах очередь», — сказал Дмитриченко «Чемпионату».