«Салават Юлаев» продлит контракт с форвардом Ильёй Барановым

Нападающий «Салавата Юлаева» Илья Баранов договорился о заключении нового контракта на два сезона с уфимским клубом. Об этом сообщает «Горобзор.ру». Действующее соглашение 24-летнего форварда истекает 30 апреля 2020 года.

Баранов перешёл в «Салават» летом 2017 года из балашихинского «Динамо», в котором стал обладателем Кубка Братины. В минувшем сезоне форвард сыграл за уфимцев в 16 матчах и набрал 4 очка (1+4) при показателе полезности «+3». В плей-офф Илья провёл один матч, но не отметился результативными действиями.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ уфимский клуб занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина подопечные Николая Цулыгина обыграли омский «Авангард» со счётом 4-2.