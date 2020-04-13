«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Виктором Тихоновым, информирует официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один год.
31-летний Тихонов в этом сезоне провёл за СКА всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при полезности «-2». В ноябре 2019 года нападающий был обменян в «Ак Барс», где забросил шесть шайб и сделал пять результативных передач в 27 матчах. Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/2016.
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».
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