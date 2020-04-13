«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Михаилом Глуховым
Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Михаилом Глуховым, информирует официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один год.
В минувшем сезоне 31-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В двух матчах Кубка Гагарина он забросил одну шайбу.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».
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