«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Михаилом Глуховым

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Михаилом Глуховым, информирует официальный сайт казанского клуба. Новое соглашение с игроком подписано на один год.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В двух матчах Кубка Гагарина он забросил одну шайбу.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».

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