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«Чикаго» подписал трёхлетний контракт новичка с Иэном Митчеллом

«Чикаго» подписал трёхлетний контракт новичка с Иэном Митчеллом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» объявил о подписании контракта новичка с канадским нападающим Иэном Митчеллом. Контракт 21-летнего форварда с клубом рассчитан на три года.

«Блэкхоукс» выбрали Митчелла во втором раунде драфта НХЛ в 2017 году под 57-м номером. В сезоне-2019/2020 форвард в 36 матчах за университет Денвера в NCAA набрал 32 (10+22) очка. В декабре Иэн вместе со сборной выиграл Кубок Шпенглера. В 4 матчах турнира он набрал 3 (1+2) очка за результативность.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны. К моменту паузы «Чикаго» набрал 72 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка заболевания является пандемией.

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