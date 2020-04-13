Источник: Тихонов отклонил предложение «Спартака»

Форвард «Ак Барса» Виктор Тихонов отклонил предложение московского «Спартака», утверждает «БИЗНЕС Online». По данным источника, нападающим интересовался главный тренер столичного клуба Олег Знарок. При этом москвичи были готовы платить ему более высокую зарплату, чем «Ак Барс».

«Знарок лично звонил Вите и звал в «Спартак». Плюс в Москве предлагали больше, чем в Казани.

Но, говорят, Тихонов не готов опять к переезду, новому коллективу. В Казани ему всё нравится», — сообщает интернет-газета со ссылкой на журналиста Руслана Васильева.

Ранее было объявлено, что «Ак Барс» подписал с Тихоновым новый контракт на один год.

31-летний Тихонов в этом сезоне провёл за СКА всего девять матчей, набрав 1 (1+0) очко при показателе полезности «–2». В ноябре 2019 года нападающий был обменян в «Ак Барс», где в 27 матчах забросил 6 шайб и отдал 5 результативных передач. Виктор выступал в «армейском» клубе на протяжении восьми сезонов с перерывом на игру в Северной Америке в течение сезона-2015/2016.