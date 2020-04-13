Тимур Билялов: разговоры о переезде в НХЛ абсолютно не мешали. Это был мой сезон

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал продление контракта с казанским клубом.
«Конечно я этому рад! Следующие два года я проведу здесь, в Казани, где буду играть на родном льду, при своих болельщиках. Семья ещё будет рядом, что может быть лучше?
Разговоры о переезде в НХЛ? Мне это абсолютно не мешало. Это был мой сезон, и я старался отыграть его по полной, а уже дальше планировал думать о будущем.
Смогу ли туда уехать по окончании следующего контракта? Для этого у меня есть два года, чтобы показать себя и стать лучше. Нужно прогрессировать, и тогда можно будет попробовать свои силы в НХЛ», — цитирует Билялова AllHockey.
В сезоне-2019/2020 25-летний Билялов выиграл 19 матчей из 32. В плей-офф Билялов в четырёх матчах не потерпел ни одного поражения (коэффициент надёжности — 0,71, процент отражённых бросков — 97,5).
- 13 апреля 2020
-
21:49
-
21:19
-
20:52
-
20:39
-
19:43
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:51
-
17:34
-
16:44
-
16:31
-
15:50
-
15:22
-
14:54
-
14:36
-
14:22
-
13:46
-
13:24
-
12:58
-
12:39
-
12:13
-
11:49
-
11:37
-
11:21
-
10:39
-
10:20
-
10:03
-
09:46
-
09:28
-
09:20
-
01:01
-
00:53
-
00:40