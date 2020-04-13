Тимур Билялов: разговоры о переезде в НХЛ абсолютно не мешали. Это был мой сезон

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал продление контракта с казанским клубом.

«Конечно я этому рад! Следующие два года я проведу здесь, в Казани, где буду играть на родном льду, при своих болельщиках. Семья ещё будет рядом, что может быть лучше?

Разговоры о переезде в НХЛ? Мне это абсолютно не мешало. Это был мой сезон, и я старался отыграть его по полной, а уже дальше планировал думать о будущем.

Смогу ли туда уехать по окончании следующего контракта? Для этого у меня есть два года, чтобы показать себя и стать лучше. Нужно прогрессировать, и тогда можно будет попробовать свои силы в НХЛ», — цитирует Билялова AllHockey.

В сезоне-2019/2020 25-летний Билялов выиграл 19 матчей из 32. В плей-офф Билялов в четырёх матчах не потерпел ни одного поражения (коэффициент надёжности — 0,71, процент отражённых бросков — 97,5).