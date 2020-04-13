«Покататься на коньках или на лифте?» Малкин опубликовал новое фото с самоизоляции

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин показал, как проводит время в условиях самоизоляции. Спортсмен опубликовал фотографию из лифта на своей странице в «Инстаграме».
«Покататься на коньках или на лифте?» — подписал он снимок.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин в 55 матчах забил 25 голов и отдал 49 результативных передач.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 190 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Ранее Евгений Малкин попробовал себя в баскетболе.
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