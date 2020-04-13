«Йокерит» вышел в финал виртуального плей-офф КХЛ

Финский «Йокерит» одержал победу в серии с московским «Динамо» в виртуальном финале Западной конференции, информирует Континентальная хоккейная лига в «Твиттере».

В финале виртуального розыгрыша Кубка Гагарина финский клуб сразится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

Напомним, Континентальная хоккейная лига из-за коронавируса прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). На сегодняшний день случаи заражения зарегистрированы почти в 190 странах и регионах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен, сроки возобновления не известны.