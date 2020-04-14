Билялов: у «Ак Барса» была отличная команда, которая могла замахнуться на Кубок Гагарина

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов оценил выступление казанского в нынешнем сезоне.

«Я оцениваю сезон замечательно. Без сбоев не обошлось, на то были некоторые причины. Но, если судить в общем, то это был замечательный сезон. Считаю, что у Казани была отличная команда, которая могла бы замахнуться на что-то очень высокое. Кубок Гагарина? У нас только о нём были все мысли. Но сейчас в мире происходят большие проблемы», — приводит слова Билялова AllHockey.Ru.

В сезоне-2019/2020 25-летний Билялов выиграл 19 матчей из 32. В плей-офф Билялов в четырёх матчах не потерпел ни одного поражения (коэффициент надёжности — 0,71, процент отражённых бросков — 97,5).

Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».