Бэйлен: удивляет, что в Беларуси до сих пор не введён карантин

Защитник «Трактора» Ник Бэйлен прокомментировал решение президента Беларуси Александра Лукашенко не вводить карантин, несмотря на пандемию коронавируса.

«Белорусская хоккейная Экстралига недавно завершилась, а футбольный и гандбольный чемпионаты продолжаются. По-моему, это не очень умное решение в то время, когда большая часть стран мира ввела карантин и самоизоляцию. И меня удивляет, что в Беларуси это не делают. Как я уже говорил, здоровье игроков и тех, кто задействован в спорте, да и вообще всех людей в стране, должно быть приоритетом сейчас.

Приглашали ли меня на сборы в сборную Беларуси? Нет, меня не вызывали в сборную. Когда всё это начало происходить и чемпионат мира отменили, мне уже не было смысла приезжать. Хотя если бы приглашение на сборы поступило, я не смог бы приехать, потому что границы США закрыты. Поэтому у меня не было даже намерения ехать в сборную», — приводит слова Бэйлена Allhockey.Ru.