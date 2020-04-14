Жена умершего хоккеиста «Эдмонтона» показала очередь из желающих проститься с её мужем

Эмили Кейв, вдова умершего 25-летнего нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва, показала фотографию, на которой изображена очередь из желающих проститься с её мужем.

Эмили взяла фото из новости о прощании с покойным. Очередь из машин растянулась на 15 км.

Фото: Фото: «Инстаграм» Эмили Кейв

Напомним, 11 апреля Колби Кейв скончался в больнице после кровоизлияния в мозг. Ранее 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.

Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.