Вей — об уходе из ЦСКА: продлён контракт с Дальбеком, и теперь у них пять легионеров

Форвард ЦСКА Линден Вей прокомментировал вероятный уход из московского клуба и ответил на вопрос о возможности возвращения в «Барыс».

«Я уже видел, что пару дней назад ЦСКА продлил контракт на два года с Класом Дальбеком, и теперь у них пять легионеров. Если честно, ещё не обсуждал дальнейшие планы со своим агентом.



Что касается «Барыса», то я постоянно говорил, и все об этом знают, что мне очень нравилось в Астане, поэтому был бы не против вернуться», – цитирует Вея «Шайба.kz».

Легионерские вакансии в ЦСКА занимают голкипер Ларс Юханссон, защитники Клас Дальбек и Мэт Робинсон, а также нападающие Марио Кемпе и Иржи Секач. У всех этих игроков есть контракты с «армейским» клубом на следующий сезон Континентальной хоккейной лиги.