Жена умершего форварда «Эдмонтона» Кейва показала трогательное видео с их свадьбы

Эмили Кейв, вдова 25-летнего нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Колби Кейва, в «Инстаграме» опубликовала кадры с их свадьбы. На видео Кейв зачитывает клятву верности своей супруге. Пара поженилась летом 2019 года.

«На прошлой неделе в это время Колби просто жаловался на головную боль. Я понятия не имела, что это будет последняя ночь, когда мы будем целовать друг друга и желать спокойной ночи перед сном. Сегодня я слушаю его свадебные клятвы на повторе, чтобы хоть немного притупить боль. Я люблю тебя, Колб, спасибо, что сделал меня самой счастливой женой в мире. Моё сердце болит», — написала Кейв.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Эмили Кейв.

11 апреля Колби Кейв скончался в больнице после кровоизлияния в мозг. Ранее 25-летний хоккеист перенёс операцию и находился в искусственной коме.



Колби перешёл в систему «Эдмонтона» в январе 2019 года, «нефтяники» забрали его с драфта отказов «Бостон Брюинз». Большую часть карьеры нападающий провёл за фарм-клубы в Американской хоккейной лиге. Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Кейв провёл 283 матча, заработав 138 (54+84) баллов и 145 минут штрафа. В плей-офф форвард провёл 24 встречи, записав в актив 9 (3+6) очков.