Бердин: «Салават» — это топ-клуб, не слабее «Ак Барса». Но почему Кубок выигрывает Казань?

Голкипер системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин, являющийся воспитанником «Салавата Юлаева», поделился впечатлениями от выступления уфимского клуба в минувшем сезоне.

«Серия Уфы с «Авангардом» мне понравилась. Сначала думал, что Омск выиграет, они казались сильнее. Но «Салават» — красавцы, показали характер. Не считаю, что уфимцы подзабили на регулярку. Хоккей обмануть невозможно. Уверен, что никто не думал о том, чтобы отдохнуть в регулярном чемпионате, ведь никто не хочет выходить из раздевалки проигравшим. Вообще, мне трудно судить со стороны. Я не фанат смотреть матчи по телевизору, болеть за кого-то.

Нужно ли оставлять Цулыгина? Я не генеральный менеджер и не слежу за каждой игрой уфимцев. Но я считаю, что «Салават» — это топовый клуб, который должен показывать высокий результат. А в последнее время я его не видел.

Два хороших плей-офф? А разве «Салават» выиграл Кубок Гагарина? Вот «Ак Барс» выигрывал Кубок, а я не считаю, что Уфа слабее. Для руководства и тренеров топового клуба не может быть другой цели. Да, я много слышу о том, что в КХЛ есть СКА, ЦСКА и остальные. Но почему тогда Казань выигрывает? Не считаю, что «Салават» в чём-то уступает «Ак Барсу», — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.