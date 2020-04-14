Бердин: «Салават» — это топ-клуб, не слабее «Ак Барса». Но почему Кубок выигрывает Казань?

Голкипер системы «Виннипег Джетс» Михаил Бердин, являющийся воспитанником «Салавата Юлаева», поделился впечатлениями от выступления уфимского клуба в минувшем сезоне.
«Серия Уфы с «Авангардом» мне понравилась. Сначала думал, что Омск выиграет, они казались сильнее. Но «Салават» — красавцы, показали характер. Не считаю, что уфимцы подзабили на регулярку. Хоккей обмануть невозможно. Уверен, что никто не думал о том, чтобы отдохнуть в регулярном чемпионате, ведь никто не хочет выходить из раздевалки проигравшим. Вообще, мне трудно судить со стороны. Я не фанат смотреть матчи по телевизору, болеть за кого-то.
Нужно ли оставлять Цулыгина? Я не генеральный менеджер и не слежу за каждой игрой уфимцев. Но я считаю, что «Салават» — это топовый клуб, который должен показывать высокий результат. А в последнее время я его не видел.
Два хороших плей-офф? А разве «Салават» выиграл Кубок Гагарина? Вот «Ак Барс» выигрывал Кубок, а я не считаю, что Уфа слабее. Для руководства и тренеров топового клуба не может быть другой цели. Да, я много слышу о том, что в КХЛ есть СКА, ЦСКА и остальные. Но почему тогда Казань выигрывает? Не считаю, что «Салават» в чём-то уступает «Ак Барсу», — сказал Бердин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 14 апреля 2020
-
10:51
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
06:46
-
05:22
-
00:50
-
00:42
-
00:33
-
00:00
- 13 апреля 2020
-
23:50
-
23:23
-
22:50
-
22:36
-
21:49
-
21:19
-
20:52
-
20:39
-
19:43
-
19:25
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
17:51
-
17:34
-
16:44
-
16:31
-
15:50
-
15:22
-
14:54