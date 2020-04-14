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Кейн: смотрел повторы плей-офф-2010. Забавно вспомнить, как хорош был «Чикаго»

Кейн: смотрел повторы плей-офф-2010. Забавно вспомнить, как хорош был «Чикаго»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн рассказал, что в режиме самоизоляции смотрел повторы матчей победного для «ястребов» плей-офф 2010 года.

«Я нахожусь в квартире в Чикаго и тренируюсь практически каждый день. Я спускаюсь в так называемую студию пилатеса в моём доме, но места там достаточно много. Смотрел повторы матчей плей-офф-2010. Довольно забавно было вспомнить, какая хорошая команда у нас была и как мы тогда играли.

В последние лет пять я не играл в видеоигры, а сейчас снова стал играть с друзьями онлайн в Xbox. Это прикольно. Я трачу на это довольно много времени, а ещё смотрю сериалы. В общем, просто жду новостей относительно сезона и остаюсь дома», – цитирует Кейн пресс-служба НХЛ.

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Они не тратили миллионы на Панарина или Бобровского, но смогли серьёзно усилиться этим летом.
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