Кудрявцева: почему в России не объявляют ЧС? Сидите дома, а мы вам ничего платить не будем

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова, выступила с жёсткой критикой в адрес правительства России за принимаемые меры при коронавирусе.
«Почему у нас не объявляют режим ЧС? Меня прям бесит, прям раздражает! И думаю, что это раздражает весь народ. Наверное, я не имею права это говорить, потому что многих знаю, но всё же. Мы же реально понимаем: ввести ЧС — это нужно платить деньги людям. А тут: вы сидите все дома, пожалуйста, за свой счёт, мы вам ни ### {ничего} платить не будем, но вы, пожалуйста, никуда не ходите и при этом платите и налоги, и то, и это. Это вообще не свинство?
Эти полумеры — они ни о чём! А полумеры только потому, что они не могут ввести ЧС, так как ввести ЧС в стране — это нужно всем заплатить денег. А у нас якобы бюджет пустой. А с ### {почему так} он пустой?! Во всём мире платят! В Австралии знакомые девчонки живут — платят 650 австралийских долларов. В Швейцарии, в Германии… Всем платят! Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им всё оплачивает. А при этих полумерах, естественно, люди будут и ездить, и ходить, потому что нужно семьи кормить.
Вы же понимаете, что происходит? Малому и среднему бизнесу просто придёт хана. Есть знакомые девочки, которые в кредитах, — так они просто на стены лезут. Окей, их отсрочили. Но не отменили же! Всё надо оплачивать», — сказала Кудрявцева в общении с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире в «Инстаграме».
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