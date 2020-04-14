Панарин: не могу дозвониться до Зибанеджада. Видимо, он очень занят

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил возможность и варианты возобновления сезона в НХЛ.
«Если позвонят прямо сейчас и скажут, что возобновляют сезон, мне понадобится недели две, чтобы привести себя в хорошую форму. Я очень надеюсь, что мы найдём безопасный способ доиграть сезон. Но было бы несправедливо, если бы у «Рейнджерс» отняли возможность побороться за место в плей-офф. Если плей-офф начнётся сразу после возобновления, то «рейнджеры» заслуживают того, чтобы быть там.
Я пока не знаю, что и думать. Слухов о вариантах продолжения сезона очень много. Играть в других городах без зрителей, например. Посмотрим. Самое главное, чтобы люди были здоровы и оставались в безопасности. С нетерпением жду встречи с нашими болельщиками и надеюсь, что это произойдёт скоро.
Связывался ли я с Микой Зибанеджадом после остановки сезона? Я не могу ему дозвониться. Может, у него в Швеции другой номер. Или он очень занят», — приводит слова Панарина MSN.
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