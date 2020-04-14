«А ты чего сидишь? Встала и пошла». Кудрявцева — о знакомстве с хоккеистом Макаровым

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова, рассказала, как познакомилась с будущим мужем.



«На то время не было мужиков, которые бы меня не боялись, не боялись подойти познакомиться. Он взял меня просто своей наглостью. Со мной никогда так никто не смел разговаривать. Наглый! Подошёл и говорит: «Я пришёл знакомиться, меня зовут Игорь, пошли ужинать». Я отвечаю: «Меня зовут Лера, пошли». Прям вот так и было.

Но самый главный момент даже не в этом был. Мы поехали в магазин за продуктами. Он говорит: «Сейчас купим бутылку вина и поедем». Я говорю: «Ну давай». И осталась в машине сидеть. А он такой: «А ты чего сидишь-то? Встала и пошла. Уселась тут». И я такая думаю: «Ну ни фига себе! Так со мной разговаривает борзо!» Но встала и пошла. И до сих пор вот всё», — сказала Кудрявцева в общении с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире в «Инстаграме».