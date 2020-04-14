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Кудрявцева — о Макарове: до первого секса продержалась 8 часов. Всё было в первый же день

Кудрявцева — о Макарове: до первого секса продержалась 8 часов. Всё было в первый же день
Хоккей / Прочие 0

Известная телеведущая Лера Кудрявцева, жена хоккеиста «Сибири» Игоря Макарова, призналась, что переспала с будущим мужем уже на первом свидании.

«Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Всё было в первый же день, да. Сейчас объясню. Может, я вру, что именно восемь часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причём заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой.

Он, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врёт! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же», — сказала Кудрявцева в общении с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире в «Инстаграме».

«А ты чего сидишь? Встала и пошла». Кудрявцева — о знакомстве с хоккеистом Макаровым
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