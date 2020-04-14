«Кто-то ещё получал такие сообщения?» Морозов — о финале Кубка Гагарина–2009

Президент КХЛ Алексей Морозов, ставший автором «золотого» гола в финале Кубка Гагарина 2009 года, поделился воспоминаниями о победе «Ак Барса» в серии с «Локомотивом».

«Воспоминания до сих пор очень свежие. К примеру, вспомнил, как накануне седьмой игры болельщики «Ак Барса», которые достали где-то мой телефон, писали мне, что на игру не пойдут. Потому что уверены: «Ак Барс» проиграет «Локомотиву» специально. Мол, за это РЖД обещала построить новый вокзал в Казани. Перед игрой я спросил у ребят: «Кто-то ещё получал такие сообщения?». Оказалось, что некоторые игроки получали. «Давайте тогда докажем, что это всё не так, что у нас в команде настоящие мужики собраны и они просто хотят быть лучшими».

А вот супруга, которая в тот момент была беременна, верила всегда и, провожая меня на игру, сказала: «Я хочу, чтобы ты в овертайме забил победный гол». В итоге я забил победный, правда, в основное время. Мне не надо его пересматривать, решающие моменты представляю сразу, стоит о них заговорить. Например, как Зинэтула Хайдярович посадил и не выпускал на лёд наше звено, отдавая предпочтение Саше Степанову, Лёше Бадюкову. В тот момент надо было обязательно сдержать соперника, и мы ни на что не обижались, понимали, что сейчас забивать не время, надо свои ворота отстоять. А когда выиграли, на радость уже и сил не осталось, отдали всё, что было. Опустошение наступило», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.