В Подмосковье ограбили дом агента Евгения Малкина

В Московской области воры ограбили дом известного хоккейного агента Геннадия Ушакова, представляющего интересы российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«В Подмосковье воры обнесли дом агента Евгения Малкина. Четверо грабителей в масках залезли в дом Геннадия Ушакова в Одинцовском районе в середине февраля, когда тот находился в Питтсбурге. В итоге воры вынесли деньги и драгоценности.

При этом судя по всему грабители знали, где лежат ценные вещи, они обыскали только две комнаты — спальню и гардеробную известного хоккейного агента. Полиция уже возбудила уголовное дело», — сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020.