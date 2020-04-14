В Подмосковье ограбили дом агента Евгения Малкина
В Московской области воры ограбили дом известного хоккейного агента Геннадия Ушакова, представляющего интересы российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«В Подмосковье воры обнесли дом агента Евгения Малкина. Четверо грабителей в масках залезли в дом Геннадия Ушакова в Одинцовском районе в середине февраля, когда тот находился в Питтсбурге. В итоге воры вынесли деньги и драгоценности.
При этом судя по всему грабители знали, где лежат ценные вещи, они обыскали только две комнаты — спальню и гардеробную известного хоккейного агента. Полиция уже возбудила уголовное дело», — сообщается в телеграм-канале «Мутко против».
Статистика Евгения Малкина в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020.
Побег из-за магнитного занавеса. Каким был Малкин и как он уезжал в НХЛ
За него судились и скандалили, даже обещая забрать в армию.
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