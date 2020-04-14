Агент Малкина: самое неоценимое из украденного — перстень за победу в Кубке Стэнли

Хоккейный агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, подтвердил информацию об ограблении дома.

«Это правда, к сожалению. Меня ограбили в середине февраля. Не буду говорить о всем ущербе. Самое неоценимое из украденного — перстень за победу в Кубке Стэнли 2016 года, Евгений Малкин и Сергей Гончар сделали мне его именным после победы в НХЛ. Это самое главное, очень хотел, чтобы его вернули, а остальное — черт с ним. Думаю, что ограбление произошло по наводке. Мне рассказывали, что когда они проникли в дом, то сразу побежали на второй этаж в мою спальню, где лежало все самое ценное. Хотя показательно перевернули вещи во всём доме, чтобы замести следы.



Не знаю, пришли ли они именно за этим перстнем или нет. Они же могли не знать. Например, у меня есть такой же перстень за 2017 год, и я его ношу. Такой у меня можно украсть только с пальцем. А за 2016 год лежал в коробочке.



Как продвигается расследование? Даже не знаю. Они один раз меня вызвали, все рассказали, и больше связи не было. Жалко перстень. Мне кажется, его могли выкинуть, чтобы не попасться, он всё же именной. А может, сбыли через коллекционеров», — цитирует Ушакова Sport24.