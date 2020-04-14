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Кожевников: шведы не любят Россию на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну

Кожевников: шведы не любят Россию на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность расширения КХЛ за счет европейских клубов.

«Швейцарцы сразу отказались, им это неинтересно — потому, что далеко ездить. Они в центре Европы находятся, и представляете — лететь в условный Хабаровск. Они другие люди, у них иная психология. Не думаю, что удастся их заманить в КХЛ. Вот у англичан вроде было желание, но, опять же, только у людей, которые очень любят хоккей. Все это маловероятно.

Больше надежд было на ближайшие страны. Например, шведы, но они генетически не хотят с нами играть в одной лиге, насколько я понял, пожив там немного. Из других ближних остаётся только Казахстан и Беларусь, а в других странах и хоккея-то по большому счету не было никогда. Шведы нас не любят ещё со времен Петра на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну. По крайней мере, в 90-е годы я это прочувствовал, когда играл там. Мне тренер так и сказал, что он не любит русских. Мне тогда было лет 30, а ему 40. Как, вы думаете, они воспитывают своих детей?» — цитирует Кожевникова сайт «ТНВ».

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