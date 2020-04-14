Кожевников: шведы не любят Россию на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил вероятность расширения КХЛ за счет европейских клубов.
«Швейцарцы сразу отказались, им это неинтересно — потому, что далеко ездить. Они в центре Европы находятся, и представляете — лететь в условный Хабаровск. Они другие люди, у них иная психология. Не думаю, что удастся их заманить в КХЛ. Вот у англичан вроде было желание, но, опять же, только у людей, которые очень любят хоккей. Все это маловероятно.
Больше надежд было на ближайшие страны. Например, шведы, но они генетически не хотят с нами играть в одной лиге, насколько я понял, пожив там немного. Из других ближних остаётся только Казахстан и Беларусь, а в других странах и хоккея-то по большому счету не было никогда. Шведы нас не любят ещё со времен Петра на генетическом уровне. Там никто не забудет нашу войну. По крайней мере, в 90-е годы я это прочувствовал, когда играл там. Мне тренер так и сказал, что он не любит русских. Мне тогда было лет 30, а ему 40. Как, вы думаете, они воспитывают своих детей?» — цитирует Кожевникова сайт «ТНВ».
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