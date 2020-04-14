Белов: в СКА знали о потолке зарплат и делали определённые шаги, готовясь к нему

Защитник СКА Антон Белов поделился впечатлениями от изменений, которые произошли в составе команды в ходе сезона.
«Как мне кажется, СКА очень вовремя начал обновление. Важно, чтобы команда не застаивалась. К тому же все прекрасно знали про потолок зарплат, который начнет действовать со следующего сезона. И руководство делало определённые шаги, готовясь к нему.
Действительно, пришло много новых ребят. Но это было сделано очень вовремя. Мы в этом смысле опередили многих наших конкурентов, у которых смена поколений затянулась, возможно, по каким-то объективным причинам. А у СКА, как говорится, был чёткий план, и мы его придерживались», — приводит слова Белова «Фонтанка».
Ранее стало известно, что СКА планирует обменяет Илью Каблукова, Дмитрия Кагарлицкого и Наилья Якупова. Контракты со всеми игроками рассчитаны до 30 апреля 2022 года.
- 14 апреля 2020
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:13
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:07
-
12:55
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:33
-
11:15
-
10:51
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:08
-
09:00
-
08:54
-
06:46
-
05:22