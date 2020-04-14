Белов: в СКА знали о потолке зарплат и делали определённые шаги, готовясь к нему

Защитник СКА Антон Белов поделился впечатлениями от изменений, которые произошли в составе команды в ходе сезона.

«Как мне кажется, СКА очень вовремя начал обновление. Важно, чтобы команда не застаивалась. К тому же все прекрасно знали про потолок зарплат, который начнет действовать со следующего сезона. И руководство делало определённые шаги, готовясь к нему.



Действительно, пришло много новых ребят. Но это было сделано очень вовремя. Мы в этом смысле опередили многих наших конкурентов, у которых смена поколений затянулась, возможно, по каким-то объективным причинам. А у СКА, как говорится, был чёткий план, и мы его придерживались», — приводит слова Белова «Фонтанка».

Ранее стало известно, что СКА планирует обменяет Илью Каблукова, Дмитрия Кагарлицкого и Наилья Якупова. Контракты со всеми игроками рассчитаны до 30 апреля 2022 года.

Источник: СКА планирует обменять чемпиона ОИ-2018 Илью Каблукова