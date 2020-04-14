КХЛ зарегистрировала новый контракт Слепышева с ЦСКА

Континентальная хоккейная лига в официальном «твиттере» пресс-службы организации сообщила о новом контракте российского форварда Антона Слепышева с ЦСКА. Это означает, что контракт прошёл регистрацию в базе. Соглашение рассчитано на два сезона.

25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.



Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь. За «Ойлерз» россиянин провёл 102 матча, набрав 23 (10+13) очка.