КХЛ зарегистрировала новый контракт Слепышева с ЦСКА
Континентальная хоккейная лига в официальном «твиттере» пресс-службы организации сообщила о новом контракте российского форварда Антона Слепышева с ЦСКА. Это означает, что контракт прошёл регистрацию в базе. Соглашение рассчитано на два сезона.
25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28» и 43 минутах штрафного времени. В четырёх встречах Кубка Гагарина Слепышев забил два гола и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» пригласил Слепышева в тренировочный лагерь. За «Ойлерз» россиянин провёл 102 матча, набрав 23 (10+13) очка.
Слепышев — о контракте с ЦСКА: это вызов. Хочу проверить себя и свои силы
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