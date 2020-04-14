Сборная Беларуси завершила тренинг-кэмп из-за сложившейся эпидемиологической обстановки, сообщается на официальном сайте нациаонльной федерации хоккея.

«В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья хоккеистов, тренеров, административного штаба и их семей, руководство Федерации хоккея Беларуси приняло решение о прекращении учебно-тренировочного сбора национальной команды с 15 апреля.



Члены национальной сборной продолжат подготовку к олимпийскому квалификационному турниру в индивидуальном режиме на основании планов, подготовленных тренерским штабом Михаила Захарова», — сказано в официальном заявлении.

Финальная олимпийская квалификация к Играм-2022 намечена на август и должна пройти в Словакии. Кроме хозяев, соперниками белорусской команды будут Австрия и Польша.