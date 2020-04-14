ЦСКА заключил новый контракт с нападающим Окуловым

ЦСКА заключил новый контракт с нападающим Константином Окуловым, сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Нападающий присоединился к столичным «армейцам» в сезоне -2017/2018. В завершившемся сезоне российский форвард набрал 38 (17+21) очков в 56 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в трёх матчах плей-офф. В среднем за матч Константин проводил на льду 14,5 минут.

В общей сложности за карьеру в ЦСКА он провёл 164 встречи и набрал 103 (50+53) очка. До перехода в «армейский» клуб Константин защищал цвета «Сибири». За карьеру в КХЛ Окулов сыграл 282 матча, в которых забросил 71 шайбу и сделал 71 результативную передачу. В среднем за матч Константин проводил на льду 13 минут и 27 секунд.