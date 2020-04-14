Людучин: сейчас государство должно помогать, но товарищу даже не дали отсрочку по ипотеке

Российский хоккеист Роман Людучин поделился мнением о ходе пандемии коронавируса.
«Сначала я был спокоен, потом начал чуть-чуть опасаться. Точно не мог поверить, что будет такой масштаб. Вроде XXI век, а тут такие вещи. Кто-то говорит, что этот вирус был разработан в каких-то лабораториях. Много чего говорят… Люди гибнут по всему миру, конечно, я не мог и предположить такого. Смотрел сериал «Тюдоры», там показывали чуму — нельзя даже к человеку прикасаться. Есть сейчас схожее ощущение у меня.
Я напуган был, причём в первую очередь не за себя, а за близких мне людей. Ехал из Казахстана к сыну, потом к родителям и думал, что могу быть переносчиком вируса. Людям государство должно в такой ситуации помогать. Про помощь в телевизоре постоянно говорят, но мой товарищ с ипотекой пришёл в банк, а с ним даже разговаривать не стали. Ему сейчас нечем платить, потому что не работает. Государство обещало отсрочку, а банк с ним даже разговор не ведёт. Как-то странно. Кому-то дают отсрочку, а кому-то — нет», — цитирует Людучина официальный сайт «Спартака».
- 14 апреля 2020
-
18:29
-
18:17
-
18:04
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:13
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:07
-
12:55
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
12:15
-
12:01
-
11:45
-
11:33
-
11:15
-
10:51
-
10:36
-
10:20
-
10:15
-
09:50