Шайфли: люблю смотреть хоккей по телевизору, это помогает успокоиться

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли рассказал, что любит смотреть хоккей по телевизору.



«Люблю смотреть хоккей по телевизору. Только не в воскресенье. В этот день я смотрю футбол. И по субботам тоже. Мой сосед по комнате Эндрю Копп увлекается студенческим футболом. В этот день пультом командует он. В другие дни смотрим хоккей. В Виннипеге матчи начинаются в шесть вечера, после них у нас ужин. После этого смотрим хоккей. Помогает успокоиться. Иногда смотрим, как сыграл его приятель, или просто хороший матч. И ни в коем случае не пропустим встречу „Эдмонтона“ и „Калгари“.



Если честно, в детстве я не так часто смотрел хоккей. По субботам мы смотрели программу „Хоккейный вечер в Канаде“. В основном я играл со старшим братом. Когда хоккей показывали по телевизору, мы гоняли шайбу на улице или играли в баскетбол. Мое увлечение трансляциями появилось после попадания в молодёжную сборную», — цитирует Шайфли официальный сайт НХЛ.