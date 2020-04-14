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НХЛ продлила период самоизоляции для игроков и персонала до 30 апреля

НХЛ продлила период самоизоляции для игроков и персонала до 30 апреля
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига продлила период самоизоляции для игроков и других сотрудников клубов лиги до 30 апреля, информирует официальный сайт организации. Напомним, на данный момент у восьми хоккеистов лиги был обнаружен коронавирус, пять — у игроков «Оттавы Сенаторз» и три — у хоккеистов «Колорадо Эвеланш».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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Первые ласточки уже подписали контракты с клубами. В следующем году в НХЛ может сыграть до 70 россиян.
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