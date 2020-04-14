«Иногда я шокирован». Салак опроверг слова агента о своём уходе из рижского «Динамо»

Голкипер Александр Салак опроверг слова своего агента Игоря Парашкина, ранее заявившего, что его клиент точно не останется в рижском «Динамо».



«Иногда я шокирован тем, что появляется в СМИ. Понятия не имею, что Игорь Парашкин сообщал российским медиа. Я никогда не говорил, что покину Ригу», — написал Салак в «Инстаграме».



В прошедшем регулярном чемпионате Салак провёл 32 матча, в которых одержал восемь побед, дважды сыграв на ноль. Чешский вратарь пропускал в среднем по 2,52 шайбы за матч и отражал 91,2% бросков. Рижское «Динамо» заняло 11-е место в Западной конференции и не сумело выйти в плей-офф. Действующий контракт 33-летнего Салака с «Динамо» истекает 30 апреля. Трансферное окно в КХЛ открывается 1 мая.

Агент Салака: Александр точно покинет Ригу, рассматриваем все варианты продолжения карьеры