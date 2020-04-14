Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Форвард СКА Лехтеря подпишет однолетний контракт со «Спартаком»

Форвард СКА Лехтеря подпишет однолетний контракт со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря перейдёт в московский «Спартак». 32-летний хоккеист подпишет соглашение сроком на один сезон. К Лехтеря также проявляло интерес московское «Динамо», которое рассчитывало поставить финна в одно звено с его соотечественником Теэму Пулккиненом.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лехтеря провёл 51 матч, записав на свой счёт 30 (15+15) баллов при показателе полезности "+4" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 17 минут и 20 секунд за матч. В плей-офф форвард на лёд не выходил.

Ранее в КХЛ Лехтеря защищал цвета ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири», после чего пять лет играл в НХЛ.

Козлов может сменить Немировски в «Торпедо». Главные трансферные инсайды КХЛ
СКА ищет обмен для целого ряда игроков, а «Спартак» отказывается от ведущего форварда.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020