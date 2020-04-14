Форвард СКА Лехтеря подпишет однолетний контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий петербургского СКА Йори Лехтеря перейдёт в московский «Спартак». 32-летний хоккеист подпишет соглашение сроком на один сезон. К Лехтеря также проявляло интерес московское «Динамо», которое рассчитывало поставить финна в одно звено с его соотечественником Теэму Пулккиненом.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лехтеря провёл 51 матч, записав на свой счёт 30 (15+15) баллов при показателе полезности "+4" и 26 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 17 минут и 20 секунд за матч. В плей-офф форвард на лёд не выходил.



Ранее в КХЛ Лехтеря защищал цвета ярославского «Локомотива» и новосибирской «Сибири», после чего пять лет играл в НХЛ.

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