Белов — о коронавирусе: можно сколько угодно говорить про власть, но давайте начнём с себя

Защитник СКА Антон Белов поделился мнением о правилах безопасности во время пандемии коронавируса.
«По поводу масок я хотел бы сказать не только про хоккей, а вообще про страну. Нужно соблюдать элементарные понятия о гигиене не только сейчас, когда происходит вся эта ситуация с коронавирусом, но и в обычные дни. Когда у людей болит горло, насморк, недомогание, легкая температура, практически все переносят эту болезнь на ногах. Идут на работу, в магазин. И кто из них пользуется масками? Единицы. Я — патриот и переживаю за нашу страну. Можно сколько угодно говорить, что власть что-то там не делает, но давайте начнём с себя. Чувствуешь недомогание — лучше останься дома. Если уж надо выйти — пользуйся маской. Относись с уважением к другим людям, а не только к своим родственникам. Сейчас все спохватились, носят маски, но надо это переносить на обычную жизнь. Природа подкидывает нам такие испытания тоже не просто так. Мы должны задуматься, что делаем что-то неправильно», — цитирует Белова «Фонтанка».
- 14 апреля 2020
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