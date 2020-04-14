Даути: на тренировку легко настроиться. Всё равно сидим взаперти и делать нечего

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути рассказал, как сохраняет мотивацию для тренировок во время паузы в НХЛ.
«Если бы у нас была возможность выходить из дома и куда-то ездить, тогда было бы сложно сохранять мотивацию для ежедневных походов в тренажёрный зал и тренировок, не будучи уверенным, что у меня ещё будет шанс сыграть в этом сезоне. А так, делать нам нечего, мы сидим взаперти дома, поэтому легко настроиться на тренировку.
Я очень рад, что могу помочь жене. Встаю по ночам, стараюсь проводить с детьми как можно больше времени. Когда появляется первый ребенок, понимаешь, что дети — это лучшее в жизни. Это не значит, что хоккей уходит на второй план, но семья всегда будет для меня на первом месте, и я очень рад, что могу проводить время вместе с ними», — цитирует Даути официальный сайт НХЛ.
Ранее игроки НХЛ показали, как тренируются со своими собаками.
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