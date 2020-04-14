Генменеджер «Оттавы»: Зуб готов к НХЛ. Мы ждём его решения

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал возможное подписание контракта с защитником петербургского СКА Артёмом Зубом.



«Мы чувствуем, что Зуб готов к НХЛ. Он тот, кто может помочь «Оттаве» в ближайшем будущем. Однако он пока не принял решения, останется ли он в КХЛ или же переедет в НХЛ. Мы просто будем ждать его решения», — приводит слова Дориона журналист Майк Морреаль в «Твиттере».



В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности «+35» и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты 20 секунд из-за повреждения.

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