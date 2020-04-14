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Русскоязычный сайт НХЛ снял фильм об Александре Овечкине

Русскоязычный сайт НХЛ снял фильм об Александре Овечкине
Хоккей / НХЛ 0

Русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги снял документальный фильм о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Фильм будет показан 17 апреля, сейчас для просмотра доступен трейлер фильма.

Посмотреть трейлер фильма можно на канале NHL Россия в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «–12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.

На данный момент из-за пандемии коронавируса сезон в Национальной хоккейной лиге временно приостановлен, срок возобновления чемпионата неизвестен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).

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