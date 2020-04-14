Русскоязычный сайт НХЛ снял фильм об Александре Овечкине

Самое популярное видео с Овечкиным в YouTube. Это не НХЛ, а хоккеист в костюме Шарика

Почти 5 млн просмотров. Звёзды хоккея сыграли необычный матч в Питере, где болельщики до последнего не знали, кто скрывается под масками.