Русскоязычный сайт НХЛ снял фильм об Александре Овечкине
Русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги снял документальный фильм о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Фильм будет показан 17 апреля, сейчас для просмотра доступен трейлер фильма.
Посмотреть трейлер фильма можно на канале NHL Россия в YouTube.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «–12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.
На данный момент из-за пандемии коронавируса сезон в Национальной хоккейной лиге временно приостановлен, срок возобновления чемпионата неизвестен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР).
Самое популярное видео с Овечкиным в YouTube. Это не НХЛ, а хоккеист в костюме Шарика
Почти 5 млн просмотров. Звёзды хоккея сыграли необычный матч в Питере, где болельщики до последнего не знали, кто скрывается под масками.
Читайте также
- 14 апреля 2020
-
22:45
-
22:19
-
22:08
-
22:05
-
21:06
-
20:57
-
20:35
-
20:00
-
19:46
-
19:21
-
18:46
-
18:38
-
18:29
-
18:17
-
18:04
-
17:59
-
17:38
-
17:18
-
16:55
-
16:37
-
16:20
-
16:03
-
16:00
-
15:35
-
15:20
-
15:10
-
15:01
-
14:40
-
14:13
-
14:00
-
13:47
-
13:30
-
13:07
-
12:55
-
12:31
Партнерский контент