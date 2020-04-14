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«В России — внедорожник, во Флориде — спорткар». Василевский принял участие в блиц-опросе

«В России — внедорожник, во Флориде — спорткар». Василевский принял участие в блиц-опросе
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский принял участие в блиц-опросе от пресс-службы лиги.

— Жаворонок или сова? Наверное, жаворонок. Люблю рано вставать.

— Рэп или рок? Рок, это лёгкий был вопрос.

— Кофе или чай? И то и то, но больше кофе.

— Бургеры или паста? Паста, люблю её и ем перед игрой.

— Лемье или Гретцки? Бродо.

— Яичница или хлопья? Яичница, в хлопьях слишком много сахара.

— Суп или салат? Пусть будет суп, борщ.

— Блинчики или вафли? Блинчики очень люблю со всякими начинками.

— Спорткар или внедорожник? В России — внедорожник, во Флориде — спорткар.

— Американский или европейский футбол? Пусть будет американский.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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