«В России — внедорожник, во Флориде — спорткар». Василевский принял участие в блиц-опросе

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский принял участие в блиц-опросе от пресс-службы лиги.
— Жаворонок или сова? Наверное, жаворонок. Люблю рано вставать.
— Рэп или рок? Рок, это лёгкий был вопрос.
— Кофе или чай? И то и то, но больше кофе.
— Бургеры или паста? Паста, люблю её и ем перед игрой.
— Лемье или Гретцки? Бродо.
— Яичница или хлопья? Яичница, в хлопьях слишком много сахара.
— Суп или салат? Пусть будет суп, борщ.
— Блинчики или вафли? Блинчики очень люблю со всякими начинками.
— Спорткар или внедорожник? В России — внедорожник, во Флориде — спорткар.
— Американский или европейский футбол? Пусть будет американский.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
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