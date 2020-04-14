«В России — внедорожник, во Флориде — спорткар». Василевский принял участие в блиц-опросе

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский принял участие в блиц-опросе от пресс-службы лиги.



— Жаворонок или сова? Наверное, жаворонок. Люблю рано вставать.



— Рэп или рок? Рок, это лёгкий был вопрос.



— Кофе или чай? И то и то, но больше кофе.



— Бургеры или паста? Паста, люблю её и ем перед игрой.



— Лемье или Гретцки? Бродо.



— Яичница или хлопья? Яичница, в хлопьях слишком много сахара.



— Суп или салат? Пусть будет суп, борщ.



— Блинчики или вафли? Блинчики очень люблю со всякими начинками.



— Спорткар или внедорожник? В России — внедорожник, во Флориде — спорткар.



— Американский или европейский футбол? Пусть будет американский.



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.