Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Алексей Скабелка: отец предложил тренироваться в «Номаде», я приехал и подписал контракт

Алексей Скабелка: отец предложил тренироваться в «Номаде», я приехал и подписал контракт
Хоккей / ВХЛ 0

Белорусский нападающий клуба ВХЛ «Номад» Алексей Скабелка, сын известного тренера Андрея Скабелки, рассказал, как попал в клуб.

«Как возник вариант с «Номадом»? У меня был другой вариант продолжения карьеры, там дали сразу чёткий ответ, но потом пошла какая-то пауза. Затем отец (тренер Андрей Скабелка. — Прим. «Чемпионата») просто предложил приехать и начать тренироваться, чтобы поддерживать форму, потому что все остальные команды уже начали сборы, а я сидел дома и ждал, пока мне ответят. Так получилось, что я приехал, подписал контракт и отыграл весь сезон.

Чем занимались игроки «Номада» после того, как не попали в плей-офф? Честно говоря, пауза у нас была небольшая. Мы последнюю игру провели на выезде. Потом всё, не попали в плей-офф, прилетели домой, и было где-то три выходных. Дальше тренировались, так как у нас много ребят на двусторонних контрактах в «Барысе». Плюс ещё должна была быть сборная, там запланированы сборы. Это ещё до ситуации с коронавирусом. Поэтому передышки не было, тренировались дальше», — цитирует Скабелку «Белорусский хоккей».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020