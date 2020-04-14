Алексей Скабелка: отец предложил тренироваться в «Номаде», я приехал и подписал контракт

Белорусский нападающий клуба ВХЛ «Номад» Алексей Скабелка, сын известного тренера Андрея Скабелки, рассказал, как попал в клуб.



«Как возник вариант с «Номадом»? У меня был другой вариант продолжения карьеры, там дали сразу чёткий ответ, но потом пошла какая-то пауза. Затем отец (тренер Андрей Скабелка. — Прим. «Чемпионата») просто предложил приехать и начать тренироваться, чтобы поддерживать форму, потому что все остальные команды уже начали сборы, а я сидел дома и ждал, пока мне ответят. Так получилось, что я приехал, подписал контракт и отыграл весь сезон.



Чем занимались игроки «Номада» после того, как не попали в плей-офф? Честно говоря, пауза у нас была небольшая. Мы последнюю игру провели на выезде. Потом всё, не попали в плей-офф, прилетели домой, и было где-то три выходных. Дальше тренировались, так как у нас много ребят на двусторонних контрактах в «Барысе». Плюс ещё должна была быть сборная, там запланированы сборы. Это ещё до ситуации с коронавирусом. Поэтому передышки не было, тренировались дальше», — цитирует Скабелку «Белорусский хоккей».