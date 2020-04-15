Кутюрье: ребята верят, что плей-офф доиграют и Кубок Стэнли вручат в этом году

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье выразил уверенность, что НХЛ доиграет сезон, прерванный из-за коронавируса.
«Думаю, что ребята по-прежнему верят в окончание года и плей-офф. Точно не уверен, как это будет, но мне кажется, что все оптимистично настроены в отношении того, что Кубок Стэнли в этом году будет вручён.
Мы все были сплочены и двигались в одном направлении, пытаясь завоевать путёвку в плей-офф. Жаль, что всё так случилось. И надеюсь, что мы сможем закончить плей-офф или год на той же ноте. Посмотрим. В этом году я снова стал лучше. То же самое касается и команды, которая эволюционирует и продолжает двигаться вперёд. Есть чувство, что мои личные успехи отразились на успехах команды», — приводит слова Кутюрье официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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