Шнур — о походе на хоккей: они прям носятся. Вообще атас! На стадион больше не пойду

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, известный под псевдонимом Шнур, в общении с бывшим футболистом сборной России Александром Кержаковым рассказал о походе на хоккей.
«Какой вид спорта, если не футбол? Наверное, хоккей. Правда, хоккей стал очень скоростной. Они прям носятся. Вообще атас! Я даже за шайбой не успеваю. Ходил посмотреть на стадионе на СКА, а у меня ж астигматизм — я этой шайбы не вижу. Вижу только, что носятся как звери. И смотрю повторы в телевизоре в этой ложе. Удовольствие странное. Лучше, конечно, хоккей по телевизору смотреть. На стадион я смотреть хоккей больше не пойду.
Смотрю ли спорт по телевизору? Подостыл я к этому делу. Видимо, уже не вызывает у меня это никакого азарта. Но дело не в возрасте. Я ж ещё парень увлекающийся. Как начинаю что-то смотреть — могу мебель покрушить, телевизор ### [разбить]. Это опасно всё, мне лучше без такого», — сказал Шнур в прямом эфире в «Инстаграме».
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