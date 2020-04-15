Трамп: важно вернуть наш спорт, я устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности
Президент США Дональд Трамп 15 апреля проведёт селекторное совещание с лидерами всех спортивных американских лиг. В совещании примут участие руководители НХЛ, НБА, НФЛ, MLB, UFC, MLS, а также почти 200 том-менеджеров из самых разных отраслей промышленности.
«Важно вернуть наш спорт. Мы должны вернуть себе спорт. Я устал смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. На самом деле у меня было не так уж много времени, чтобы смотреть целые матчи. Я бы сказал, что, может быть, посмотрю один удар битой, а потом возвращаюсь к работе», — сказал Трамп.
Регулярные чемпионаты всех американских лиг приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. В США выявлено больше всего заражённых в мире.
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