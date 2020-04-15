Бекстрём: Вашингтон похож на город-призрак, количество пострадавших только растёт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём рассказал, какие впечатления у него оставила столица США во время эпидемии коронавируса.
«Вашингтон сейчас похож на город-призрак. Все слушают информацию от президента США. Но когда думаешь о том, что происходит, становится не по себе. Всё плохо, весь мир остановился из-за этого вируса. Везде сплошной знак вопроса, и мы не знаем, что произойдёт. Видно, что количество пострадавших растёт и растёт, и при этом, как говорят, мы ещё не достигли пика.
Люди справляются с ситуацией по-разному. Те, с кем я разговаривал дома в Швеции, живут обычной жизнью. Мы с супругой остались в Северной Вирджинии, 29 марта у нас родилась наша вторая девочка, Ализее. Мы добрались до больницы и полагали, что там будет хаос, но там не было никого, кроме нас. Это показывает, как люди уважают опасность, все остаются дома», — сказал Бекстрём в эфире Viaplay Sport Live.
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