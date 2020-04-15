Маккензи: сезон-2020/2021 тоже под угрозой — он может быть сыгран лишь частично

Известный канадский обозреватель Боб Маккензи прокомментировал вероятность возобновления сезона в НХЛ.



«На днях было очень интересно послушать врача из Флориды, пока его бесцеремонно не увели с пресс-конференции, так как то, что он говорил, могло не понравиться губернатору штата. Он говорил, что никаких массовых мероприятий не будет до тех пор, пока вакцина от коронавируса не станет доступной для населения. Чтобы это произошло, потребуется не менее года. Это согласуется с мнениями в медицинском сообществе. Если это так, то это пугающая новость для всех спортивных лиг.



НХЛ пытается спасти сезон-2019/2020. Но если подумать о сезоне-2020/2021, то он тоже под угрозой. Возможно, что часть следующего сезона не будет сыграна, или будет проведена при пустых трибунах, что означает нулевую прибыль. Это пугающая перспектива для экономики», — сказал Маккензи в эфире TSN Insider Trading.

Маршессо: готов играть плей-офф с сентября по октябрь. Пусть новый сезон начнётся позже