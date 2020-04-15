Лебрюн: чтобы доиграть сезон, НХЛ должна к концу мая иметь чёткий план действий

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн оценил возможность и сроки возобновления остановленного из-за коронавируса сезона-2019/2020.



«Лига и профсоюз не установили твёрдый срок, к которому они должны определиться с будущим остановленного сезона. Но если попросить игроков, уехавших в Европу, вернуться, то им придётся сесть на двухнедельный карантин. После этого нужно организовать несколько контрольных матчей и тренировочный лагерь, чтобы доиграть регулярку летом. Словом, понадобится время, чтобы всё заново запустить.



Один генеральный менеджер мне говорил, что к концу мая у лиги должна быть сформулирована идея, чёткий план. Другой сказал, что в середине июня уже нужно твёрдо знать, что делать. И имейте в виду: НХЛ всё ещё находится на первом этапе самостоятельной самоизоляции. Второй этап — это когда игроки смогут собираться небольшими группами и кататься на льду. А этот этап даже не близко», — отметил Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

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