Форварды Азеведу и Да Коста подпишут однолетние контракты с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», форварды Джастин Азеведу и Стефан Да Коста подпишут однолетние контракты с «Ак Барсом».

В минувшем сезоне 30-летний Да Коста в регулярке провёл за «Локомотив» 58 матчей, в которых забросил 14 шайб и сделал 21 результативную передачу. В шести матчах плей-офф на счету француза 5 (3+2) баллов.

32-летний Азеведу выступает за «Ак Барс» с 2014 года. В минувшем сезоне канадец принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив 13 шайб и сделав 24 голевые передачи. В четырёх матчах плей-офф в активе Джастина 1 (1+0) очко.

Таким образом, на контрактах в «Ак Барсе» уже пять легионеров. Это голкипер Адам Рейдеборн, защитник Микаэль Викстранд, а также форварды Да Коста, Азеведу и Патрис Кормье.