Днём 15 апреля «Автомобилист» представит нового главного тренера

Сегодня, 15 апреля, в 14:00 (мск) «Автомобилист» представит нового главного тренера, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
7 апреля «Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Под его руководством в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В минувшем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».
Также уральский клуб по истечении срока контракта покинет ассистент главного тренера Константин Шафранов. Два других ассистента главного тренера – Евгений Шалдыбин и Константин Власов продолжат работу в новом тренерском штабе хоккейного клуба в сезоне-2020/2021.
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