Кравчук: даже во имя большого бизнеса никто не позволит рисковать здоровьем игроков

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о возможности возобновления сезона НХЛ.
«С одной стороны, время уходит, каждая потерянная неделя – это удар по НХЛ. С другой стороны, по-прежнему считаю, что лига сделает всё возможное, чтобы спасти прежде всего плей-офф. Сейчас самый популярный проект – сжатый розыгрыш Кубка Стэнли, серии до трёх побед в первых двух раундах и до четырёх побед – в двух завершающих. Понятно, что эта формула вызывает очень много вопросов. Не совсем понятно, кто заслужил и получит путёвки в плей-офф, теряется традиция 16 кубковых побед на пути к чемпионству, но лучше так, чем никак.
Бейсбольную и футбольную лиги, которые стартуют летом и осенью, время не поджимает – в отличие от НХЛ и НБА. Откровенно говоря, пока реальных сроков возвращения не вижу, даже во имя большого бизнеса никто не позволит рисковать здоровьем игроков и болельщиков. Вероятно, какая-то ясность может наступить в мае», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.
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