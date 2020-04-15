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Парамошкин — о «Кристалле»: Сушинский подчеркнул, что сотрудничество не сворачивается

Парамошкин — о «Кристалле»: Сушинский подчеркнул, что сотрудничество не сворачивается
Хоккей / КХЛ 0

Инструктор-методист в спортшколе олимпийского резерва «Кристалл-Электросталь» Юрий Парамошкин прокомментировал решение руководства омского «Авангарда» приостановить финансирование хоккейного клуба «Кристалл» (Электросталь). Причиной такого решения стали финансовые проблемы клуба, с которыми он столкнулся из-за пандемии коронавируса.

«Мне довелось участвовать в совещаниях по сотрудничеству электростальцев с омичами. Проект представляется очень интересным. Он мог бы сработать на пользу прежде всего молодым хоккеистам. Помимо фарм-клуба, были планы по созданию в Электростали команды Молодёжной хоккейной лиги.

В письме, которое прислал в электростальское управление по спорту президент омского клуба Максим Сушинский, подчёркнуто, что сотрудничество не сворачивается, а приостанавливается, поэтому будем верить, что в итоге всё сложится по намеченному плану», — сказал Парамошкин.

«Авангард» приостановил финансирование «Кристалла» из-за коронавируса
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